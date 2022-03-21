“Nevruz, sevgiyle, hoşgörüyle birliğimizi güçlendiren gelenek”

“Türk dünyasını kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, barış ve kardeşliğin simgesi olan Nevruz; Orta Asya’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan yeni başlangıçların, umudun, birlik ve beraberliğin bayramıdır.

Nevruz’un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda, sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum.

‘Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü.’ diyen bir medeniyetin temsilcisi olarak bizler, sevgi ve hoşgörü ile birliğimizi güçlendiren Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktararak milletçe bir arada, barış ve huzur içerisinde yaşamayı devam ettirme gayreti içinde olacağız.

Bu düşüncelerle, Saygıdeğer Çorumluların Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyor, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin bayramı olan bu güzel günün ve gelecek günlerin yüreği birlikte atan herkese huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum.”

(Haber Merkezi)

