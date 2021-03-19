Nevruz Pazartesi günü kutlanacak

NEVRUZ İLİMİZDE DE KUTLANACAK

Yeni gün anlamına gelen ve Bahar Bayramı olarak da bilinen Nevruz, pandemi şartlarına uygun şekilde İlimizde de kutlanacak. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz işbirliğinde, 22 Mart Pazartesi günü saat: 10.00 ‘da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kutlanacak programa protokol üyeleri ile sınırlı sayıda sivil toplum kuruluşu, öğrenci ve veli davet edilecektir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak kutlanacak Nevruz töreninde, mesafe kurallarına uygun olmayan yarışma ve aktivitelere yer verilmeyecektir.

Nevruz; Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Farsça nev ve ruz kelimelerinden gelen Nevruz, ülkemizde Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Newroz, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı gibi adlarla anılmaktadır.

Baharın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde barındırmaktadır. Nevruz ile yeniden doğan ve coşkuyla yenilenen sadece doğa ve tabiat değildir. İnsan da bedenen ve ruhen kendini temizler ve yeniler; böylece duygular ve fikirler de yenilenir. Bu yüzden Nevruz, doğadaki dirilişle birlikte bir bayram sevincini ve coşkusunu yaşatmanın yanı sıra insana dair umutları ve dilekleri de temsil etmektedir.

Pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği de taşıyan Nevruz, özellikle Konar-göçer yaşayan toplulukların hayvancılık; tarım toplumlarının çiftçilik etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Bolluk ve bereket içinde yaşanması inancıyla gerçekleştirilen bu uygulamalar, aynı zamanda sosyal birliktelikleri de güçlendirerek kişiler ve toplumlar arasında aidiyet duygusunu arttırmaktadır.

Nevruz Bayramı ve kutlamaları; , unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden gün yüzüne çıkaran ve gelecek kuşaklara aktaran ortak kültür bağlarını oluşturur. Anadolu’da sözlü kültürün, toplumsal uygulama ve ritüellerin, doğa ve evrene ilişkin bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarıldığı en uygun ortamlardan birini oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Nevruz, nesiller arası iletişimin en güzel örneklerinden biridir.

Nevruzun kutlama alanının renk cümbüşü şeklinde süslenmesi, renkli kıyafetlerin giyilmesi, uçurtmaların uçurulması, çeşitli renklerdeki yumurtaların tokuşturulması, insanların büyük bir ateş etrafında toplanması ve ateşten atlaması Nevruz kutlamalarının karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır. Nevruz kutlamaları sırasında kışın uğurlanması ve baharın karşılanmasını konu alan oyunların oynandığı da görülmektedir.

Nevruz, 2009 yılında Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ve Türkiye’nin ortak başvurusuyla İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine kaydedilmiştir. Nevruz’un UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine 2009 yılında ortak dosya olarak kaydettirilmesi farklı diller konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı etnik kökenlerden gelen toplumlar arasında kültürel diyalog, saygı ve anlayış ortamının geliştirilmesi çalışmalarına son derece olumlu bir katkı sağlamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Nevruz kutlamaları ve etrafında şekillenen geleneklerin gençlere aktarımını sağlamak amacıyla imzalanan protokol bağlamında okullarda, öğrenciler arasında Nevruz konulu sergiler, resim, şiir ve deneme yarışmaları düzenlenmektedir.

Her yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Nevruz kutlamaları kapsamında yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını, ulusal ve yerel ölçekte Nevruz kutlamalarına katılmaları ve bu tür kutlamalar organize etmeleri yönünde teşvik etmektedir. Bu yönüyle Nevruz kutlamalarının ve onun çevresinde gerçekleştirilen çeşitli ritüellerin yaşana bilirliğine katkı sağlanmaktadır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü