Nevruz neşeyle kutlandı

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Aşkın Şaşmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir açılış konuşması yapan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, Nevruz’un bolluk ve berekete vesile olmasını diledi.



Ayaz’dan sonra kürsüye gelen Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Nevruz’un Türk toplumlarında baharın müjdecisi olduğunu ve dünyada kültür mirası olarak kabul edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri temsili olarak demir dövdü ve Nevruz ateşini yakarak ateşin üstünden atladı.

Halk oyunları ekibi gösterileri ile devam eden programın ilerleyen bölümlerinde öğrenciler çuvalla yürüme ve yumurta taşıma gibi çeşitli oyunlarla eğlenceli saatler geçirdi.

(Yusuf ÇINAR)

