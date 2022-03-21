Son Dakika

Nevruz Çorum’da da coşkuyla kutlandı

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen Nevruz tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlandı. 

Güncel 21.03.2022, 00:32
8
Nevruz Çorum’da da coşkuyla kutlandı

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da nevruz bayramı vesilesiyle Mahsuni Şerif Parkı’nda bir kutlama programı düzenledi.
Nevruz ateşinin de yakıldığı kutlamada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklaması, Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Bülent Diken tarafından okundu.
Dünyada ve ülkemizde barışa en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde nevruzu kutladıklarını belirten Avukat Bülent Diken, ‘Başta kadim Ortadoğu coğrafyası olmak üzere yeryüzünün üçte birine yayılan savaş ve çatışmaların bedelini kadınlar, çocuklar, ezilenler, mülksüzleştirilenler, yoksul halklar ve emekçiler ödüyor. Emperyalist hegemonya savaşlarının son halkası olan Ukrayna’da yaşananlar çıkar ve paylaşım savaşlarının kirli yüzünü apaçık gözler önüne sermektedir. Savaşın nedeni olarak öne sürülen tüm gerekçeler daha fazla silah satma, kaynakları talan etme, jeostratejik üstünlük sağlama, dünyayı kapitalist çıkarlar temelinde yeniden dizayn etme amaçlarını gizlemeye yöneliktir.’ ifadesinde bulundu.
Nevruzun birliğin, barışın ve uyanışın sembolü olduğuna dikkat çeken Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı avukat Bülent Diken, şunları söyledi.
‘Ülkemizde ise AKP-MHP ittifakı/iktidarı ekonomik, sosyal, siyasal alanda yaşanan çoklu kriz koşullarında tekçi-şoven-ırkçı politikalara her geçen gün daha fazla sarılıyor.
Kürt sorunu başta olmak üzere farklı kültür, kimlik ve etnik yapıların yıllardan beri yaşadığı, anayasal eşit yurttaşlık, barış ve diyalog temelinde çözümü mümkün olan her konu şovenizmi körüklemenin, halkları karşı karşıya getirmenin, muhalefeti parçalamanın bir aracı olarak kullanılmak isteniyor.
Demokratik ve barışçıl yollar yerine savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar nedeniyle kaynakların silahlanmaya ayrılması sonucunda ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içine sürüklenmiştir.
Geçmişten bu yana, dünyada ve özellikle de bölgemizde ezen ve ezilenlerin kavgasında ezilenler büyük direnişlerle kazanılan zaferlerini bayramlarla, halaylarla kutlamış, yüzyıllarca devam ettirerek direniş geleneğini canlı tutmaya, kazanımları korumaya çalışmıştır.

YENİ BAŞLANGIÇLAR, YENİ DOĞUŞLARIN ADIDIR
Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür diğer bayramlar gibi…
21. yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz Dehaklarına karşı emekçiler ve ezilenler bir kez daha direniş ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar.
Özünü direnişten, mücadeleden alan Newroz önümüzdeki günlere dair umutlarımızın yenilenmesine, yeşermesine ve büyümesine vesile olması ile bir kez daha rolünü oynamaktadır.
Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.

‘BU KARANLIK DAĞITILACAKTIR’
Ülkemiz ve bölgemiz bir kez daha insanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerle karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalışıyor.
2021 yılında ve geride bıraktığımız aylarda emekçiler, kadınlar, gençler irili ufaklı kesintisiz direnişlere imza attılar. İşçi kıyımlarına, sendikasızlaştırma girişimlerine, sefalet ücreti dayatmalarına karşı onlarca işyerinde direnişler sonucu işverenler geri adım atmak zorunda kaldılar. Kamu emekçileri tüm illerden katılımlarla birçok bölgede “GEÇİNEMİYORUZ” şiarıyla mitingler düzenleyerek ekonomik krizin bedelini ödemeyeceklerini haykırdılar. Kadınlar evde, işte, okulda, sokakta erkek ve erkek devlet şiddetine, ucuz işgücüne, güvencesizleştirmeye karşı "İSYANDAN DİRENİŞE, DİRENİŞTEN ÖZGÜRLÜĞE" şiarıyla eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselttiler.
Sıra faşizan baskıların tümden durdurulması ve ablukanın dağıtılmasında…

AKP+MHP ittifakının saldırı dalgasına karşı emekçiler ve halklarımız Newroz alanlarına akarak yaratılmaya çalışılan korku iklimini paramparça edecektir.
Ezilenler; Newroz ruhuyla başta Ortadoğu’da olmak üzere geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleyecektir.
Günümüz Dehaklarının ve sistemlerinin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Türkiye ve Ortadoğu’da eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.
2022 Newroz’unun barış ve kardeşliğe vesile olmasını umuyor, tüm emekçilerin, halkların Newroz’unu kutluyoruz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-5°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@