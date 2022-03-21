Nevruz Çorum’da da coşkuyla kutlandı

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da nevruz bayramı vesilesiyle Mahsuni Şerif Parkı’nda bir kutlama programı düzenledi.

Nevruz ateşinin de yakıldığı kutlamada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın açıklaması, Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Bülent Diken tarafından okundu.

Dünyada ve ülkemizde barışa en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde nevruzu kutladıklarını belirten Avukat Bülent Diken, ‘Başta kadim Ortadoğu coğrafyası olmak üzere yeryüzünün üçte birine yayılan savaş ve çatışmaların bedelini kadınlar, çocuklar, ezilenler, mülksüzleştirilenler, yoksul halklar ve emekçiler ödüyor. Emperyalist hegemonya savaşlarının son halkası olan Ukrayna’da yaşananlar çıkar ve paylaşım savaşlarının kirli yüzünü apaçık gözler önüne sermektedir. Savaşın nedeni olarak öne sürülen tüm gerekçeler daha fazla silah satma, kaynakları talan etme, jeostratejik üstünlük sağlama, dünyayı kapitalist çıkarlar temelinde yeniden dizayn etme amaçlarını gizlemeye yöneliktir.’ ifadesinde bulundu.

Nevruzun birliğin, barışın ve uyanışın sembolü olduğuna dikkat çeken Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı avukat Bülent Diken, şunları söyledi.

‘Ülkemizde ise AKP-MHP ittifakı/iktidarı ekonomik, sosyal, siyasal alanda yaşanan çoklu kriz koşullarında tekçi-şoven-ırkçı politikalara her geçen gün daha fazla sarılıyor.

Kürt sorunu başta olmak üzere farklı kültür, kimlik ve etnik yapıların yıllardan beri yaşadığı, anayasal eşit yurttaşlık, barış ve diyalog temelinde çözümü mümkün olan her konu şovenizmi körüklemenin, halkları karşı karşıya getirmenin, muhalefeti parçalamanın bir aracı olarak kullanılmak isteniyor.

Demokratik ve barışçıl yollar yerine savaşa, kutuplaşmaya dayalı politikalar nedeniyle kaynakların silahlanmaya ayrılması sonucunda ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içine sürüklenmiştir.

Geçmişten bu yana, dünyada ve özellikle de bölgemizde ezen ve ezilenlerin kavgasında ezilenler büyük direnişlerle kazanılan zaferlerini bayramlarla, halaylarla kutlamış, yüzyıllarca devam ettirerek direniş geleneğini canlı tutmaya, kazanımları korumaya çalışmıştır.

YENİ BAŞLANGIÇLAR, YENİ DOĞUŞLARIN ADIDIR

Birliğin, barışın ve uyanışın sembolüdür diğer bayramlar gibi…

21. yüzyılda da zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz Dehaklarına karşı emekçiler ve ezilenler bir kez daha direniş ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar.

Özünü direnişten, mücadeleden alan Newroz önümüzdeki günlere dair umutlarımızın yenilenmesine, yeşermesine ve büyümesine vesile olması ile bir kez daha rolünü oynamaktadır.

Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.

‘BU KARANLIK DAĞITILACAKTIR’

Ülkemiz ve bölgemiz bir kez daha insanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerle karanlığa karşı aydınlık, düşman hukukuna karşı kardeşlik ve bir arada yaşam için büyük bedellerle faşizan kuşatmaları yarmaya, gericiliği püskürtmeye, sömürü çarkını parçalamaya çalışıyor.

2021 yılında ve geride bıraktığımız aylarda emekçiler, kadınlar, gençler irili ufaklı kesintisiz direnişlere imza attılar. İşçi kıyımlarına, sendikasızlaştırma girişimlerine, sefalet ücreti dayatmalarına karşı onlarca işyerinde direnişler sonucu işverenler geri adım atmak zorunda kaldılar. Kamu emekçileri tüm illerden katılımlarla birçok bölgede “GEÇİNEMİYORUZ” şiarıyla mitingler düzenleyerek ekonomik krizin bedelini ödemeyeceklerini haykırdılar. Kadınlar evde, işte, okulda, sokakta erkek ve erkek devlet şiddetine, ucuz işgücüne, güvencesizleştirmeye karşı "İSYANDAN DİRENİŞE, DİRENİŞTEN ÖZGÜRLÜĞE" şiarıyla eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükselttiler.

Sıra faşizan baskıların tümden durdurulması ve ablukanın dağıtılmasında…

AKP+MHP ittifakının saldırı dalgasına karşı emekçiler ve halklarımız Newroz alanlarına akarak yaratılmaya çalışılan korku iklimini paramparça edecektir.

Ezilenler; Newroz ruhuyla başta Ortadoğu’da olmak üzere geleceklerini emperyalist müdahalelerle değil kendi özgür iradeleriyle belirleyecektir.

Günümüz Dehaklarının ve sistemlerinin tüm baskı, zor ve şiddetine karşı direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Türkiye ve Ortadoğu’da eşitlikçi, laik, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.

2022 Newroz’unun barış ve kardeşliğe vesile olmasını umuyor, tüm emekçilerin, halkların Newroz’unu kutluyoruz