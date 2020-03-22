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“Nevruz bir uyanıştır, barıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak, “Nevruz doğanın yeniden canlanışının ve bereketin başlangıç günü olduğu gibi dostluğun, barışın da günüdür” dedi.

“Nevruz bir uyanıştır, barıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak, “Nevruz doğanın yeniden canlanışının ve bereketin başlangıç günü olduğu gibi dostluğun, barışın da günüdür” dedi.

22 Mart 2020 Pazar 18:40
“Nevruz bir uyanıştır, barıştır”

Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, koronavirüs salgını nedeniyle Nevruz kutlamalarının da iptal edildiğini hatırlatan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Bu sıkıntılı günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğimiz, birlikte hareket ettiğimiz sürece tüm sorunların çözülebileceğine ve aydınlık günlerin bizleri beklediğine olan inancımla tüm halkımızın Nevruz bayramını kutluyorum. Nevruzun sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum” ifadesini kullandı.

Nevruzun baharın gelişini müjdeleyen, bolluğu ve bereketi simgeleyen önemli bir gün olduğunun altını çizen Tahtasız, “Nevruz tabiatın kıştan kurtuluşunun, bolluk ve berekete kavuşmanın simgesi olma yanında, toplumların yaşamlarındaki hareketliliklerin, başlangıçların ve dönüm noktalarının da ifade edildiği bir gündür. Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanmaktadır.

Yıllardır kanla, kinle, düşmanlıkla yoğrulan Ortadoğu toprakları bugün hiç olmadığı kadar barışa hasrettir. Nevruzla birlikte barış ikliminin hakim olması en büyük beklentimizdir.

Türkler, Nevruzu tabiatın uyanmasına mutluluğun işareti olarak görmüş ve bunu kutlamışlardır. Bu kutlamalarla ilgili olarak ortaya çıkan inanış ve adetler halk geleneğine dönüşmüş, ‘Nevruz’ kelimesiyle bütünleşmiş ve zamanla bayram olmuştur. Baharı, tabiatı, üremeyi, üretmeyi ve barışı simgeleyen Nevruz Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, bayramın ülkemiz insanlarına; sağlık, huzur, barış, birlik, beraberlik, bereket ve bolluk getirmesini temenni ederek hepinize en içten saygılarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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