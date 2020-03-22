“Nevruz barış ve kardeşlik sembolüdür”

Nevruz’un kardeşliğin bayramı olarak kutlandığına vurgu yapan Ahlatcı, “Nevruz hem baharın müjdecisi hem de medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıldönümüdür. Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum” dedi.

Nevruz Bayramı’nın barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade eden Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Nevruz sevgi, saygı ve kardeşliğin baharla birlikte yeniden tazelendiği bayramdır. Nevruz Bayramı, bir mevsim değişiminden ziyade bir arada yaşamanın, kardeşliğin ve sevginin simgesidir. Çorum yüzyıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik, anlayışı içerisinde saygı ve hoşgörü ortamı ile tüm dünyaya örnek bir şehirdir.

Nevruz’un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna her zaman sahip çıkacak, bölgemizde ve dünyada yaşanan olumsuzluklara karşın kendi tarihimizden aldığımız güçle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Baharın müjdecisi Nevruz’un ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum.

Nevruz’un yüzyıllardır bütün Türk dünyasında dostluk, sevgi, coşku ve dayanışmanın adıdır. Bu duygularla Milletimizin ve müşterek kültür coğrafyamızda yaşayan tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)