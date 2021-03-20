Nevruz ateşinde atlayıp hep birlikte halay çektiler

Âşık Mahsuni Şerif Parkı’nda gerçekleştirilen ve çeşitli siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de katıldığı nevruz kutlamasında önce ateş yakılıp üstünden atlandı, sonrasında ise halaylar çekildi.



Programda Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan KESK Dönem Sözcüsü Emrah Azapçı, nevruzun Ortadoğu, Asya ve Anadolu topraklarında baharı müjdelediğini belirterek, “Ne var ki barış ve kardeşlik bayramı olan nevruz, son yılarda baskı ve saldırıların gölgesinde kutlanıyor. Tek adam yönetimi anlayışı, baskıcı yönetim tarzını her geçen gün büyüterek sürdürüyor. Bu girişimlere itiraz edenler, hak arayan işçiler, özerk üniversite isteyen öğrenciler, kayyum belediyeleri kabul etmeyenler, İstanbul Sözleşmesini savunan kadınlar terörist ilan edilerek susturulmaya ve sindirilmeye çalışılıyor” dedi.



Koronavirüs salgınına karşı milli mücadele verdiğini söyleyen iktidarın bugüne kadar iki emperyalist blok arasında birini diğerine karşı koz olarak kullanmaya dayalı dış politikasında ısrar ettiğini ve bu şekilde Türkiye’nin büyük bir çıkmaza doğru sürüklenerek, bölgede yalnızlaşan ve dışlanan bir ülke haline geldiğini belirten Azapçı, “Mısır örneğinde olduğu gibi dün “darbeci” dedikleriyle bugün anlaşma zemini arar hale gelen iktidarın, halklarla barış içinde yaşamak yerine emperyalist politikalarda medet aramasının ülkemizi getirdiği hâl ortadadır” ifadelerini kullandı.

Azapçı’nın konuşmasının ardından etkinliğe katılanlar sembolik olarak yakılan nevruz ateşinin üstünden atladı.

(Haber Merkezi)