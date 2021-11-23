Nevin Şaziye Ekmekçioğlu’nun 2. şiir kitabı çıktı

Ekmekçioğlu'nun sevda şiirlerinin yanı sıra sosyal içerikli şiirlerin de ağırlıklı olduğu "Umudun Ozanıyım" isimli kitabı beklenenin üzerinde ilgi gördü.

Kartal Adliyesinde Özel Kalem Müdürü olan hemşehrimiz Ekmekçioğlu ilk imza gününü İstanbul Kadıköy'de düzenledi. Bir çok sanatçı ve sanatseverin katıldığı imza gününde katılımcılar şiire ve türkülere doydu.

Bir dönem Dünya Gazetesi'nin Çorum Temsilciliğini de yapan Mustafa Ekmekçioğlu'nun eşi Nevin Şaziye Ekmekçioğlu, aynı zamanda Anadolu Sanatseverler Topluluğu'nun kurucularından...(Yusuf Ziya Leblebici)

