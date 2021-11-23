Nevin Şaziye Ekmekçioğlu’nun 2. şiir kitabı çıktı
İstanbul’da yaşayan Çorumlu şair Nevin Şaziye Ekmekçioğlu'nun ikinci kitabı "Umudun Ozanıyım" Tunç Yayıncılık tarafından çıkartıldı.
Güncel 23.11.2021, 00:00
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Ekmekçioğlu'nun sevda şiirlerinin yanı sıra sosyal içerikli şiirlerin de ağırlıklı olduğu "Umudun Ozanıyım" isimli kitabı beklenenin üzerinde ilgi gördü.
Kartal Adliyesinde Özel Kalem Müdürü olan hemşehrimiz Ekmekçioğlu ilk imza gününü İstanbul Kadıköy'de düzenledi. Bir çok sanatçı ve sanatseverin katıldığı imza gününde katılımcılar şiire ve türkülere doydu.
Bir dönem Dünya Gazetesi'nin Çorum Temsilciliğini de yapan Mustafa Ekmekçioğlu'nun eşi Nevin Şaziye Ekmekçioğlu, aynı zamanda Anadolu Sanatseverler Topluluğu'nun kurucularından...(Yusuf Ziya Leblebici)
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