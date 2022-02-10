Nevin Ş. Ekmekçioğlu’ndan şiir kitabı armağanı 

İstanbul’da yaşayan şair hemşehrimiz Nevin Şaziye Ekmekçioğlu, eşi Mustafa Kemal Ekmekçioğlu ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a “Umudun Ozanıyım” isimli ikinci şiir kitabını armağan etti.

Ekmekçioğlu, çocuklarının isimlerinin Umut ve Ozan olduğunu, kitabının da onların isimlerini taşıdığını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

