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Nesrin Öz toprağa verildi

Tedavi görmekte olduğu Ankara Koru Hastanesi’nde hayatını kaybeden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın teyzesinin oğlu, işadamı İlhan Öz’ün eşi Nesrin Öz (63), son yolculuğuna uğurlandı.

Nesrin Öz toprağa verildi

Tedavi görmekte olduğu Ankara Koru Hastanesi’nde hayatını kaybeden Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın teyzesinin oğlu, işadamı İlhan Öz’ün eşi Nesrin Öz (63), son yolculuğuna uğurlandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:33
Nesrin Öz toprağa verildi

Çorum’da Karadağ Ticaret’in Kurucusu merhum Necdet Karadağ’ın kızı, Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Karadağ, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Fatih Karadağ ve Nermin Kiraz’ın ablaları, Esra Öz ile Ahmet Öz’ün anneleri olan Nesrin Öz’ün cenazesi, Cumartesi günü Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

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