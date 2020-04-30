“Nesli korumak, insanlığı korumaktır”

Söz konusu kişiler ve kurumların; dine, diyanete, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığına olan düşmanlıklarını ve nefretlerini cüretkâr bir şekilde dışa vurduğunun dile getirildiği açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ilk Ramazan hutbesinde Kur’an-ı Kerim ayetleriyle dile getirdiği hakikatlerin, bağlamından kopararılarak, güya insan hakları savunuculuğu yapıyormuş gibi gözükerek; bu milletin dinine ve değerlerine hakaret edildiği kaydedildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden yapılan açıklamada, insanlığı, zulmün ve şirkin bataklığından kurtararak onuruna tekrar kavuşturan İslam ve Allah’ın kelamı olan ayetlere “Çağlar öncesine ait” deme cüretini gösteren Ankara Barosu’nun, basın açıklaması diye sunduğu ve her satırı nefret diliyle kaleme alınmış metinde bu milletin dini ve manevi değerleri için çok ağır ifadeler kullanıldığı, başından sonuna din düşmanı bir militan edasıyla yazılan açıklamanın; metni kaleme alanların, yaşadığı toplumdan ve gerçeklerinden ne kadar uzak olduklarını gösterdiği dile getirildi. Ankara Barosu’nun, Diyanet İşleri Başkanı’nın şahsı üzerinden polemiğe girip dini kurumları ve İslam inanç esaslarını hedef aldığının iddia edildiği açıklamada kötü sözün sahibine ait olduğu vurgulanarak milyonlarca vatandaşın inancına karşı yapılan bu hakaret karşısında yasal yollara başvurulacağı kaydedildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin açıklamasında şöyle denildi: “Şu hakikati hiç kimse asla unutmamalıdır: Bu millet onurunu ve bağımsızlığını dinine perçinlemiş; dini ve bayrağı için tarihinde çok büyük acılara katlanmıştır. İnançları ve değerleri için yüz binlerce şehit vermiş, ağır bedeller ödemiştir. Milletin dini değerlerine hakaret hiç kimsenin ve hiç bir kurumun haddi değildir. Aldıkları hukuk eğitimi sebebiyle insanların din ve inanç özgürlüklerine saygı gösterme konusunda herkesten daha dikkatli olması gereken kişiler asla bu tür çirkin ve maksatlı yollara tevessül etmemelidir.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak; İslam’ın şiarlarına, Kur’an’ın ayetlerine ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hukukuna yönelik her türlü saldırıya karşı gerekli adımları atmaktan asla imtina etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu vesileyle Ankara Barosu’nun yöneticilerinin yaptığı bu menfur açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Başta Ankara Barosu üyeleri olmak üzere insaf, saygı ve adalet duygusu taşıyan tüm hukukçularımızı yapılan bu alçaklığa karşı tavır almaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)