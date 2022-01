Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi’nin 1. yılı

Kurucu Müdür Tuba Geçmiş, kişilik gelişiminin yüzde 60’ının bu yaşlarda oluştuğunu belirterek, “Minik yürekleri daha doğru anlamak ve onlara doğru hitaplarda bulunabilmek adına, kuruluşumuz bünyesinde oluşturduğumuz ‘psikolojik danışmanlık’ servisi her hafta bir atölye çalışması ile öğrencilerimizle, psiko-eğitim programı ile de her ay velilerimizle buluşuyor” ifadesini kullandı.

Tuba Geçmiş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kuruluşumuzda gelişimlerini destekleyerek yaşam becerisi elde etmelerine katkı sağladığımız öğrencilerimize her hafta montesori uygulaması,İngilizce ,jimnastik ,müzik, satranç dersleri verilmektedir. Okul öncesi eğitim sürecinde en etkili ve kalıcı öğrenme modelinin ‘yaparak ve yaşayarak öğrenme’ olduğu bilinciyle belirli gün ve haftaları, özel günleri dramalarla renklendiriyoruz.”

“Öğretmen-Psikolojik Danışman işbirliği ile çocuklarımızın gelişimini destekleyerek; oryantasyon dönemi, okula uyum süreci, aileyi tanıma, gelişim dönemi özellikleri, testler, ölçekler, formlar, aylık gelişim formları, aylık veli psiko-eğitim programları ile hizmet veriyoruz.”

“İlk günden itibaren bize inan, güvenerek en değerli varlıklarını emanet eden değerli velilerimize yolculuğumuza eşlik ettikleri için çok teşekkür ederiz.”

(Haber Merkezi)