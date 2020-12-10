Neşeli Köşk açılışa hazır

Kuruluş Müdürü Tuba Geçmiş tarafından Çorum’a kazandırılan kreş, ebeveynler için çocuklarını bırakabilecekleri güvenli bir yer olacak.

Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler 2. Sok. No:17/A adresinde faaliyet gösteren Neşeli Köşk Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü’nde ilk ve ortaokul öğrencilerinin bireysel ders takiplerinin yanısıra yabancı dil, müzik, satranç ve robotik kodlama atölyeleri yer alıyor.

Lisans eğitimini Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını da Kırıkkale Üniversitesi’nde tamamlayan Tuba Geçmiş, “Çocuk ve eğitimi adına çıktığım bu yolculuğuma; çocuk gelişimi, montesori, masal terapisi, çocuk resim analizi, disleksi, oyun terapisi sertifikaları ve sayısız kitap eşliğinde halen devam ediyorum. Yolculuğumu renklendirmek, öğrenmek ve bilgi paylaşmak adına Neşeli Köşk’ü açma kararı aldım” dedi.

(Haber Merkezi)