Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119574
ALTIN
312.214
DOLAR
6.0555
STERLİN
7.8821
EURO
6.5509

“Nesebi gayri sahihler Anıtkabir’e gidemez”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretleriyle tanınan ve büyük tepki çeken Fatih Tezcan'ın “Virüsün büyüğü Anıtkabir'de!” şeklindeki paylaşımına bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu'ndan geldi.

“Nesebi gayri sahihler Anıtkabir’e gidemez”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretleriyle tanınan ve büyük tepki çeken Fatih Tezcan'ın “Virüsün büyüğü Anıtkabir'de!” şeklindeki paylaşımına bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu'ndan geldi.

18 Şubat 2020 Salı 22:57
“Nesebi gayri sahihler Anıtkabir’e gidemez”

MHP Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından Fatih Tezcan'a “Cahiliye döneminde kalmış müptezelin tekisin” diye karşılık verdi.

Corona virüsü sebebiyle Sağlık Bakanlığı’nın özel bir operasyonu ile Çin’in Wuhan kentinden getirilen Türk vatandaşları, karantina süreci tamamlandıktan sonra Anıtkabir’e giderek Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün mezarını ziyaret etmişti.

ATATÜRK’E ÇİRKİN SÖZLERLE SALDIRDI

Atatürk düşmanı Fatih Tezcan, Anıtkabir’i ziyaret eden Türk vatandaşları hakkında sosyal medya hesabından çirkin ifadeler kullanmış ve “Çin’den gelen Türkler temiz çıkmışlar ve ilk işleri Anıtkabir’e gitmekmiş. Şahsen enfekte olmamalarına sevindim. Diğer yandan, herkes şükretmek için kendi dininin tanrısına, mabedine gider, bizi ilgilendirmez. ‘Virüsün büyüğü Anıtkabir’de!’ demek, gereksiz tahrik. Geçmiş olsun” paylaşımında bulunmuş ve bu çirkin paylaşım büyük tepki çekmişti.

“İŞLEM YAPACAK SAVCI YOK MU?”

Fatih Tezcan’ın tepki çeken paylaşımını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Vahapoğlu, sert sözlerle eleştirdi. Tezcan’a sosyal medya hesabından yanıt veren Vahapoğlu, “Anıtkabir’e temiz insanlar gider. Nesebi gayri sahihler zaten gidemez Anlaşılan sen cahiliye döneminden kalmış müptezelin tekisin ki Anıtkabir’e tapınmaya gidildiğini sanıyorsun. Bu ülkede bunun hakkında işlem yapacak cesareti olan bir Cumhuriyet Savcısı yok mu?” ifadelerini kullandı.

(Sözcü)

İlgili Haberler
Çorum’da 90 okul beslenme dostu
Çorum’da 90 okul beslenme dostu
CHP Karabağlar Gençlik Kollarına Çorumlu Başkan
CHP Karabağlar Gençlik Kollarına Çorumlu Başkan
CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak
CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak
“Sertifikası olmayan fidanları almayın”
“Sertifikası olmayan fidanları almayın”
AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday
AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday
Uğur Barlık siyasileri buluşturdu
Uğur Barlık siyasileri buluşturdu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim