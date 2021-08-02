Nermin Atila ile Murat Onat dünyaevine girdiler 

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskiçağ ve Hitit Tarihi Öğretim Üyesi Dr. Öğr.Ü. Nermin Atila ile Harita Mühendisi Murat Onat’ın düğünü Yıldızpark’ta seçkin bir katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Dünya Çorumlu Dernekler Federdasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş da, genç çiftin nikâh şahitliklerini üstlendiler.

ÇORUM HABER, Melahat-Yusuf Atila ve Nezahat-Ömer Onat çiftlerini kutlar, Nermin ile Murat’a ömür boyu mutluluklar diler.

