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Nerkiz Gürlek toprağa verildi

Tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden CHP İl Başkan Yardımcısı, Çorum Birlik Kiremit Yönetim Kurulu Başkanı Arap Gürlek'in annesi Nerkiz Gürlek (90) son yolculuğuna uğurlandı.

Nerkiz Gürlek toprağa verildi

Tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden CHP İl Başkan Yardımcısı, Çorum Birlik Kiremit Yönetim Kurulu Başkanı Arap Gürlek'in annesi Nerkiz Gürlek (90) son yolculuğuna uğurlandı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:07
Nerkiz Gürlek toprağa verildi

Arap Gürlek, Sultan Mermer, Halime Sabır ve Perihan Çetin'in anneleri Nerkiz Gürlek için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde tören düzenlendi.

Merhumenin cenazesi, Vakıf bahçesinde Dede Şahin Polat tarafından okunan gülbeng ve dualar eşliğinde helallik alınmasından sonra Çorum Merkez Eşençay Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, CHP İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

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