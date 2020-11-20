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Neriman Sucu, covid-19 kurbanı

CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin'in teyzesi Neriman Sucu (60), yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 20.11.2020, 21:49
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Neriman Sucu, covid-19 kurbanı

Ankara’da ikamet eden, DSİ’den emekli Mecitözü İlçesi Geykoca Köyü nüfusuna kayıtlı Neriman Sucu, bir süre önce Covid-19 virüsüne yakalanmıştı.

Merhumenin cenazesi Ankara'da Keçiören Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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