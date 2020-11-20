Neriman Sucu, covid-19 kurbanı
CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin'in teyzesi Neriman Sucu (60), yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 20.11.2020, 21:49
15
Ankara’da ikamet eden, DSİ’den emekli Mecitözü İlçesi Geykoca Köyü nüfusuna kayıtlı Neriman Sucu, bir süre önce Covid-19 virüsüne yakalanmıştı.
Merhumenin cenazesi Ankara'da Keçiören Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
2°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:03
|Akşam
|17:26
|Yatsı
|18:49