Neriman Berk vefat etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Orhan Polat, ablasını kaybetti.
Güncel 21.07.2022, 14:02
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MHP eski İl Başkanı Polat'ın ablası Neriman Berk (71) rahatsızlığı nedeni ile bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Berk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merhumenin cenazesi yarın (22 Temmuz 2022 Cuma) Ulucami’de Cuma Namazı’na müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
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