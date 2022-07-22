Neriman Berk toprağa verildi

MHP eski İl Başkanı Polat'ın ablası Neriman Berk (71) rahatsızlığı nedeni ile bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Neriman Berk önceki gün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Merhumenin cenazesi Ulucami’de Cuma Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, MHP’nin eski yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

