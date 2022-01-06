Nergis Ünal’a hüzünlü veda

Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü’nden Nergiz Ünal’ın ikinci kez yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

Çorum’un sevilen simalarından, Emekli Ziraat Teknikeri, eski kırtasiyeci Mehmet Ünal’ın eşi olan Nergis Ünal (80) geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Mehmet Ünal’ın eşi, Muharrem, Abdullah, Hüseyin ve Deniz Ünal’ın annesi Nergiz Ünal büyük bir hüzün içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Daha önce bir kez Covid-19’u atlatan Ünal ikinci kez yakalandığı hastalıktan kurtulamamıştı. Nergis Ünal, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndaki törenin ardından Üçköy Köyü’nde toprağa verildi. Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alınırken, merhumenin cenazesi gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

