Nergis Ünal hayatını kaybetti

Deniz, Hüseyin, Abdullah ve Muharrem Ünal’ın annesi Serap Ünal’ın kayınvalidesi olan olan Nergis Ünal, kısa süre önce hastanede konulan koronavirüs teşhisi üzerine yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alınmıştı

Ünal, daha önce başarıyla atlattığı Covid-19 salgını sürecinden ikinci kez çıkamadı. Eşinin kaybını sosyal medya hesabı üzerinden üzüntü ile paylaşan Mehmet Ünal; “Ailemizin çınarını kaybettik. Sonsuzluğa uğurlayacağız” ifadesi ile duyurdu.

Nergis Ünal’ın cenazesi yarın ( 05 Ocak Çarşamba ) saat 11.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevinde yapılacak olan tören sonrası Üçköy Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, Ünal ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)