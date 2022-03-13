Nejdet Özer toprağa verildi
İl Özel İdaresi’nden emekli Nejdet Özer hayatını kaybetti.
Güncel 13.03.2022, 18:10
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Çorum merkeze bağlı Cemilbey Köyü’nden gelme Nejdet Özer önceki gün vefat etti. Nejdet Özer’ni cenazesi Cumartesi günü öğle namazına müteakip Cemilbey Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Cevdet, Ömer, Soner, Muhammet Özer'in babaları olan Nejdet Özer’in ölümü üzüntü yaratırken, cenazesine ailesi, akrabaları ile birlikte köy halkı ve dostları da katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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