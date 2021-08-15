Nejdet Kerküklü vefat etti

Çorum Barosu stajyer avukatlarından Nejdet Kerküklü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde aniden fenalaşan Kerküklü, ambulansla Özel Elit Park Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çorum’da tercüman olarak ta görev yapan Kerküklü’nün vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Nejdet Kerküklü’nün vefat haberi sonrası Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar bir taziye mesajı yayınladı. Yaşar mesajında, “Geçirdiği kalp krizi sonucu baromuz stajyer Avukatlarımızdan Nejdet Kerküklü vefat etmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.”ifadelerine yer verdi.(Yusuf ÇINAR)