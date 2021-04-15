Nefis Aşçı Lezzetler açıldı

Çorum’da yeni bir işletme daha hizmete girdi.

Bayram Özsümbül ve Nuray Yılmaz’ın işletmeciliğini yapacağı Nefis Simit & Kahvaltı Aşçı Lezzetler, İnönü Caddesi No: 43/A (Nüfus Müdürlüğü karşısı) adresinde faaliyete geçti.

Sektörde yaklaşık 20 yıllık bir deneyimi bulunan Özsümbül ve Yılmaz tüm Çorumluları işletmelerine davet etti.



Sabah kahvaltısı başta olmak üzere simit ve poğaça çeşitleri, börek, açma, gözleme, tost, menemen, sahanda lezzetler, omlet ve çorba çeşitleri ile Çorumlulara hizmet verdiklerini dile getiren Özsümbül ve Yılmaz isteyen müşterilerine mutfaklarının da açık olduğunu, hijyene özel önem verdiklerini vurguladılar.

Tecrübeli ve güleryüzlü personelleri ile pandemi sürecinde istihdama katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını da belirten Bayram Özsümbül ve Nuray Yılmaz, 0 364 666 08 21 numaralı telefondan paket servis hizmeti de verdiklerini, ayrıca yemeksepeti.com üyeliklerinin de bulunduğunu anlattı.

Özsümbül ile Yılmaz ülke olarak zor günler yaşayan vatandaşlar için kaliteli ürünlerini en uygun fiyata sunduklarını, ayrıca şehit aileleri, gaziler, engelliler ile ailelerinin de kendileri için özel olduğunu sözlerine eklediler.

(Uğur GÖRKEM)

