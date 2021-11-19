“Nefes” oyunu yarın sahnede 

Sanatçı Nazlı Çığa'nın yazıp oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu “Nefes” Çorumlular ile buluşuyor.

Yarın Devlet Tiyatrosu Salonu’nda saat 14.00’de sahnelenecek olan “Nefes” tiyatro oyunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla tiyatro severlerle buluşacak.

Müziği Sinan Kutlucan’a ait olan Nefes oyununun ücretsiz olduğu açıklandı. (Haber Merkezi)

