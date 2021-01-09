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Necmi Tığlı ile online söyleşi

Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serkan Tuluk’un moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi etkinlikleri İç Mimar Necmi Tığlı ile devam ediyor.

Güncel 09.01.2021, 01:34
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Necmi Tığlı ile online söyleşi


Çorum’un mobilya firmalarından Doğu Mobilya yönetim kurulu üyesi aynı zamanda iç mimar olan Necmi Tığlı, yükseköğrenim hayatına Hitit Üniversitesi MYO’da mobilya ve dekorasyon bölümünde başlayarak DGS ile Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü’nden 2012 yılanda mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelerde yer aldı. Şu an aile şirketi olan Doğu Mobilya’da tasarım ve uygulama faaliyetlerini sürdürmekte.

Necmi Tığlı sektör deneyimlerini, Hitit Üniversitesi İç Mekan tasarımı öğrencileri ile paylaşmak üzere 10.01.2021 tarihinde (YARIN) akşam saat 22.00’de Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Serkan Tuluk’un Moderatörlüğün de düzenlenen söyleşiye konuk olarak katılacak.

Zoom online olarak düzenlenen etkinliğe; Meeting: ID 933 477 9033 passcode: LxFM5P bilgileri ile katılım sağlanmaktadır. Konuya ilgi duyan herkes davetlidir.

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