Necmettin Uzun, oda üyesi esnafını yalnız bırakmıyor

Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde 35 ilden yaklaşık 185 firmanın katıldığı fuarda oda üyesi esnaflardan Özoğlu Otomotiv, Çakır Traktör, Güven Tarım Makinaları ve Irmakçılar Massey Ferguson Bayii’ni ziyaret ederek, firma yetkilileri ile görüşen Oda Başkanı Uzun, oda üyesi esnaflarla yakından ilgilendi.

Fuarın Çorum’un tarım alanındaki potansiyelini ve hedefini ortaya koyduğunu söyleyen Necmettin Uzun, Çorumlu işletmelerin daha güzel çalışmalara imza atacağına olan inancını dile getirdi.

Oda üyelerine Tarım Fuarı’na katkı ve katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür eden Oda Başkanı Necmettin Uzun, ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile ayaküstü bu yıl ki fuarı değerlendirme fırsatı buldu.



(Haber Merkezi)