Necmettin Uzun'dan sosyal medya uyarısı!

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum kamuoyuna sosyal medya hesabı hakkında uyarıda bulundu.

Başkan Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kişisel Facebook hesabının kendi şahsı dışında aynı isim ve soyisimle Çorum’da birkaç tane daha bulunduğunu ifade ederek, o şahıslara ait paylaşımların kendisini bağlamadığını dile getirdi.

Kendisinin Facebook hesabından hiçbir şekilde siyasi, rencide edici ve aşağılayıcı paylaşımlara yer vermediğini kaydeden Necmettin Uzun, kendi adını taşıyan hesabında profil resminin olduğunu, paylaşımlarını beğenenler ve takip edenlerin profil resmine göre hareket etmelerini istedi.

Etiketleme esnasında da bazı yanlışlıklar yapıldığını belirten Uzun, kendisini takip edenlere özellikle Necmettin Uzun / Uzunlar Otomotiv hesabına etiketleme yapılması tavsiyesinde bulundu. (Haber Merkezi)