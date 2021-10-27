“Necmettin Erbakan Umut Ormanı” projesi için fidan bağışı kampanyası

Postane önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan SP Gençlik Kolları Birim Başkanı Beyza Doğan, “Ülke olarak son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz yaz aylarında, ciddi boyutta orman yangınları yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Bununla birlikte, yine ülkemiz, yıllardır, bir grup şirketin çıkarları için, beton uğruna; büyük bir yeşil alan kaybına uğradı. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz. Yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı; hep birlikte yeniden yeşerteceğimizi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kurmak istedikleri Necmettin Erbakan -Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz” diyen Doğan, “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikiniz” diyen peygamberin izinde hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak, hem de sonraki nesillere bırakılacak daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Doğan, “Bu farkındalıkla, Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz, Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Basın toplantısına Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve teşkilat mensupları da katıldı. (Taner ŞİMŞEK)

