Necmettin Erbakan İHO’yu incelediler

Vali Çiftçi beraberinde Belediye Başkanı Aşgın ve kurum müdürleri ile birlikte Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO’yu ziyaret etti. Okul Müdürü Aydın Asar tarafından karşılanan Vali Çiftçi, Başkan Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Sarı ve diğer kurum müdürleri geçen yıl eğitim öğretime başlayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu hakkında bilgi alarak inceleme yaptı.

Okulun tüm bölümlerini gezerek Müdür Asar’dan bilgi alan Vali Çiftçi ile kurum müdürleri idarecilere çalışmalarında başarılar diledi. Vali Çiftçi ziyarette bugünden itibaren açılacak olan köy okulları, anaokulları ile uzaktan eğitime devam edecek tüm öğretmen ve öğrencilerin 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın da Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu kütüphanesine 1000 kitap hediye ettiklerini hatırlatarak eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)