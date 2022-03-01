Necmettin Erbakan için mevlid okutuldu
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanlığı, Milli Görüşün lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle mevlidi şerif okuttu.
Güncel 01.03.2022, 19:40
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AGD Çorum İl Başkanlığı tarafından Milli Görüşün lideri merhum Prof. Dr. Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle mevlidi şerif okuttu.
Ulucami’de geçtiğimiz gün ikindi namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlidi şerif okundu.
Programa Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ahmet Bölükbaş, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, AGD İl Başkanı Mehmet Göle ile vatandaşlar katıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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