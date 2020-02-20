Necmettin Erbakan anılacak

Türk siyasetinin önemli liderlerinden olan eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 27 Şubat 2017 günü hayatını kaybetti. Sinop’ta 29 Ekim 1926’da doğan, zekası, başarıları, azmi ve kararlılığıyla ömrüne birçok başarıları sığdıran renkli simalardan biri olan Necmettin Erbakan, 42 yıllık siyasi hayatına beş siyasi parti sığdırmış, 54’üncü Refah-Yol Hükümeti’nde Başbakanlık yapmıştı.

SP İl Başkanı Cıdık, Prof. Dr. Erbakan’ı hayırla yad edeceklerini belirterek: “Muhterem Hocamız sadece Saadet Partisi’nin genel başkanı değil; aynı zamanda dünya Müslümanlarının lideriydi. Ömrünü “Yaşanabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya” kurmak ideali uğrunda harcamış fedakâr bir insandı. İnşallah önümüzdeki yıllarda, Muhterem Hoca’mızın ideali gerçekleşecek. Adil Düzen’e dayalı yeni bir dünya kurulduğunda Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın tüm dünyanın lideri olduğuna şahit olacağız” dedi.

Faruk Cıdık, SP Genel Başkan Yardımcısı eski Milletvekili Cafer Güneş’in katılımıyla 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 19.00’da Erbakan Haftası kapsamında düzenledikleri programa tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)