Necmettin Erbakan anılacak

Merhum Başbakan Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan, kendisini rahmet ve minnetle andıklarını belirten AGD Şube Başkanı Mehmet Göle, “Necmettin Erbakan; ömrünü malı ve canı ile cihat ederek geçirmiş bir devlet adamı, siyasetçi, mütefekkirdir. Ömrünü İslam Birliği idealine ve bu milletin saadetine adamış bir liderdir. Engellemelere rağmen bıkmadan, usanmadan yoluna devam etmiş, davasından asla dönmemiş bir dava adamıdır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı programımız merkez de Ulu Cami, Alaca’da Şıhlar Cami, Sungurlu’da Çarşıbaşı Cami, İskilip’te Ulu Cami, Bayat’ta Yatukçu Cami, Dodurga’da Kızılkanat Cami, Kargı’da Mihri Hatun Cami’de bugün ikindi namazı öncesi; yapılacaktır. Osmancık ilçesinde ise Yeni Cami’de önceki akşam yatsı namazı öncesi programımız gerçekleştirilmiştir. Tüm halkımızı mevlit programına davet ediyoruz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)