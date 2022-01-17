Necmettin Emre emekli oldu
Güncel 17.01.2022, 19:31
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Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuş olan Çorum’un 2009-2012 yılları arasındaki Emniyet Müdürü Necmettin Emre, emekli olup Ankara’ya yerleşti.
Necmettin Emre, son üç yıldır, Kanada’nın başkenti Ottawa’da Türkiye Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yapıyordu.
ÇORUM HABER, Necmettin Emre’ye emeklilik yaşamında esenlikler diler. (Haber Merkezi)
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