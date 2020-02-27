Necmeddin Erbakan için Mevlid-i Şerif okutuldu

Milli Görüş Lideri, 54. Hükümetin Başbakanı, Prof. Dr. Erbakan’ın vefatının 9. yılı nedeniyle Çorum merkez Ulucami başta olmak üzere tüm ilçelerde düzenlenen Mevlid-i Şerif programları ilgi gördü. Çorum’da İkindi Namazı öncesi Ulucami’de düzenlenen mevlide Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Saadet Partisi İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha önce okunun hatmi şeriflerin de dualandığı etkinlik sonunda vatandaşlara gülsuyu ve lokum ikram edildi.

(Volkan SINAYUÇ)