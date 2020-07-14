Necla Gökdere toprağa verildi
Çalışma arkadaşlarımız Menekşe Uslu’nun annesi, Bülent Uslu’nun kayınvalidesi Necla Gökdere (57) toprağa verildi.
Güncel 14.07.2020, 18:37
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Kronik rahatsızlığı bulunan Necla Gökdere, 12 Temmuz Pazar günü evinde rahatsızlanarak ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakıma alınmış burada yapılan müdahalenin ardından normal servise alınan Gökdere, bugün sabah 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.
4 çocuk sahibi Gökdere, hastane morgundan alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verildi. Cenaze törenine Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Necla Gökdere’nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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