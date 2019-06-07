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Necip Fazıl şiirlerle anıldı

Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 36. yıldönümünde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Çorum Grubu tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Necip Fazıl şiirlerle anıldı

Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in ölümünün 36. yıldönümünde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Çorum Grubu tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 20:50
Necip Fazıl şiirlerle anıldı

Bu etkinlikler ilk etkinlik “Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl Şiir Dinletisi” Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti. Dinletiye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı eski Tarım Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, idareci, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şiir dinletisinin sonunda konuşan Milli Eğitim Müdürü Çoban, “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında yapılan faaliyetleri özetleyip, yapılan okuma çalışmalarının öğrenciler üzerindeki olumlu etkisine değindi. Bu çalışmalara katkısından ötürü Prof. Dr. Sami Güçlü'ye teşekkür eden Yahya Çoban, vefatının 36. yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle andıklarını söyledi.

Daha sonra konuşan Tarım eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Vali Çiftçi, programı özveriyle hazırlayan öğrencilere teşekkür ettiler. Öğrencilerin şiir dinletisi büyük beğeni toplarken, katılımcılara Necip Fazıl Kısakürek posteri ve kitap ayracı hediye edildi.

Öte yandan etkinlik için ilimize gelen eski Tarım ve Orman Bakanı, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşğın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

(Esra ESEN)

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