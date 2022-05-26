Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı anlatıldı
Çorum Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen konferansla usta Şair-Yazar Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı anlatıldı.
Güncel 26.05.2022, 19:01
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Çorum’da kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrin kültürel kimliğine önemli katkılarda bulunan Çorum Belediyesi, TÜGVA İl Temsilciliği ile birlikte Necip Fazıl Kısakürek’in doğumunun 118. yıldönümünde “Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz” konulu konferans düzenledi.
Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Yazar İsmail Kılıçarslan ve Yazar Musa Yaşaroğlu katıldı. Konferansta İsmail Kılıçarslan ve Musa Yaşaroğlu, Necip Fazıl Kısakürek’in hayatına ve eserlerine dair bilgiler paylaştı.
Konferans sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kılıçarslan ve Yaşaroğlu’na çiçek takdim etti.
(Haber Merkezi)
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