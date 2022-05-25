Necip Fazıl Kısakürek konferansı bugün
Belediye kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bugün Necip Fazıl Kısakürek’in hayatının anlatılacağı bir konferans düzenleyecek.
Güncel 25.05.2022, 00:50
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Mayıs ayı kültür ve sanat etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Turhan Candan, üstad Necip Fazıl’ı düzenleyecekleri bir etkinlikle anacaklarını ifade etti.
Turhan Candan, “Ünlü yazar İsmail Kılıçarslan ve eğitimci Musa Yaşaroğlu’nun katılımıyla yapacağımız “Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz” konulu konferansımız bugün saat 14.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu önemli konferansımıza tüm halkımızı davet ediyoruz.” diye konuştu.
(Volkan SINAYUÇ)
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