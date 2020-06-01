Necip Dere vefat etti
Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin babası Necip Dere (78) vefat etti.
Güncel 01.06.2020, 10:50
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Necip Dere'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi’nde ikamet eden Necip Dere’nin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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