Necip Dere vefat etti

Necip Dere'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Akçay Mahallesi’nde ikamet eden Necip Dere’nin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)