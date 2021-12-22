Necati Şimşek, yeniden aday

Zafer Çarşısı’nda Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı oda üyelerinin de hazır bulunduğu adaylık açıklamasında bugüne kadar oda üyelerine hizmet vermekten duyduğu mutluluğunu dile getiren Necati Şimşek, bu meşakkatli yolda kendisine güvenen, inanan ve destek veren herkese minnettar olduğunu ifade etti.

Oda'nın hazır elbiseciler esnafına ve Çorum'a yaptığı hizmetlerin esnaf ve Çorum kamuoyu tarafından her zaman takdirle karşılandığını vurgulayan Şimşek, oda üyelerinin sanatını geliştirmesi ve sektöre ara eleman yetiştirilmesi için kurslar düzenlediklerinin altını çizdi.

AB destekli projeler kapsamında 70 genç işsiz kadına MEB onaylı sertifikalı mesleki kurslar verdiklerinin altını çizen Şimşek, “47 kursiyerimiz işe yerleştirilmiş olup, 20 kursiyerimiz ise satış elemanlığı belgesi almaya hak kazanarak aktif olarak mağazalarda çalışmaya başlamıştır” dedi.

Anitta Otel yanında açılan ve hazır giyim sektörüne darbe vuran Sosyete Pazarı’nın odalarının girişimleri sonucu kapatıldığını anlatan Necati Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerinde de kadın üyeleri kahvaltı organizasyonlarında buluşturarak, kadın oda üyelerinin kaynaşmasına, birlik ve beraberliğe vesile olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile yaptıkları istişareler sonucu atölyeci esnafına yönelik “Çorum Tekstil Kent” kurulması için ilk adımları attıklarını belirten Oda Başkanı Şimşek, “Oda üyelerimizi başlıca sorunu olan Bağ-Kur ve SSK primlerinin yarıya indirilmesi, sicil affı, faizsiz uzun vadeli kredi temin edilmesi gibi birçok konu milletvekillerimize, TESK’e ve ÇESOB’a tarafımızca iletilmiş olup, çözüm süreci ise yakın takibimizdedir” diye konuştu.

Pandemi döneminde devlet yardımlarından ve esnaf kefalet kredilerinden yararlanılması için oda üyeleriyle her zaman istişare halinde olduklarını anlatan Şimşek, kendisini sürekli “iş yeri çalıştırmıyor” diye eleştirenlere de yanıt verdi.

1983 yılından bu yana hazır giyim ve imalat sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getiren Necati Şimşek, Zafer Çarşısı’nda atölyesinin bulunduğunu kaydetti.

Tüm oda üyelerini 11 Ocak Salı günü saat 12.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapacakları Genel Kurula davet eden Şimşek ayrıca tüm oda üyelerinin yeni yılını kutlayarak, sağlık, mutluluk, bol ve bereketli kazançlar diledi.

