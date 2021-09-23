Necati Şimşek ile Hasan Eker’den kutlama ziyareti

Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili ve Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek ile yine Kooperatif yöneticilerinden, Çorum 32 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kutladılar ve kendisinin şahsında tüm ÇORUM HABER çalışanlarına başarı dileklerini ilettiler. (Taner ŞİMŞEK)

