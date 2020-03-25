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Necati Şimşek, Esnaf Destek Paketi’nin ayrıntılarını açıkladı

Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı aynı zamanda Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanvekili Necati Şimşek, Halk Bankası’nın koronavirüs salgınıyla mücadele için 'Esnaf Destek Paketi'ni açıkladığını bildirdi.

Necati Şimşek, Esnaf Destek Paketi’nin ayrıntılarını açıkladı

Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı aynı zamanda Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanvekili Necati Şimşek, Halk Bankası’nın koronavirüs salgınıyla mücadele için 'Esnaf Destek Paketi'ni açıkladığını bildirdi.

25 Mart 2020 Çarşamba 19:41
Necati Şimşek, Esnaf Destek Paketi’nin ayrıntılarını açıkladı

Paketle esnaf ve sanatkârlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verileceğini belirten Necati Şimşek, “İşletme Kredisi'nin limiti 25 bin TL olacak. 36 ay vadeli kredi 6 aya kadar ödemesiz dönemli kullanılacak. Perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek ve konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlar, söz konusu krediyi yüzde 4,5 faiz oranıyla kullanacak” dedi.

Esnaf ve sanatkârlara Paraf Esnaf Kart ile de 25 bin TL'ye kadar limit verileceğini kaydeden Şimşek, “Bununla esnaf, mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek. Çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek. Çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek” diye konuştu.

Bu kredilerden son 5 yıl içerisinde Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile KOSGEB aracılığıyla kredi kullanmamış esnaf ve sanatkârların yararlanacağını söyleyen Necati Şimşek, kredi ye başvuru için gerekli olan evrakları ise şöyle açıkladı: “Nüfus cüzdanı örneği, Oda faaliyet belgesi, vergi levhası örneği, esnaf sicil tasdiknamesi, 2018 ve 2019 yıllarına ait gelir vergisi beyannameleri, işletme sahibine ait tapu ya da araç ruhsat örnekleri.”

Kredinin kooperatifleri kefaletiyle kullandırılmayacağını, doğrudan bankaya müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şimşek, ayrıca kooperatifler kefaletiyle kredi kullandırmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

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