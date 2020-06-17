Necati Gül: “Yok edilen toprak değil, geleceğimiz”

Toprağın sınırlı olan kaynaklardan biri olduğunu belirten Gül, topraklar kaybedildiğinde veya bozulmaya uğradığında insanların hayat süresi içinde tekrar kazanılmasının söz konusu olmadığını dile getirdi. Gül, kamu yararı ilkesi yok sayılarak alınan kararlarla geleceğin yok edildiğini anlattı.

Çorum’un tarım arazisinin TÜİK’in 2004 yılı verilerine göre, 6.029.910 dekar (602.991 hektar) iken 2019 yılı verilerine göre 5.303.602 dekara (530.360 hektar) düştüğünü anlatan Gül, verilere göre 726.308 dekar (72.630,8 hektar) alanın amaç dışına çıktığını ifade etti.

Tarıma elverişli 1 santimetre kalınlığında bir toprak tabakasının, ortalama 100 ile 1000 yıl arasında oluştuğu, bu anlamda insanların yaşamında çok önemli olan ve tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yer olan toprağın korunması gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Gül, toprağın teknolojik usullerle yapay olarak üretilmesinin mümkün olmadığı gibi, kaybedilmesi durumunda yerine ikame edilecek başka bir kaynağın da olmadığı, yaşayan bir canlı varlık ve hayat kaynağı olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Toprağın suyu depolayarak ve filtreleyerek sellerin ve kuraklığın oluşmasını da engellediğini belirten Gül, “Toprakların yenilenebilir kaynaklardan olmadığı için korunması gıda güvenliği ve sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıdığından bizler de bu değerli hazinenin farkında olmalı ve Toprak Bayramı Haftasında toprağın önemini daha iyi anlayarak, gelecek kuşaklara temiz ve sürdürülebilir hayat bırakmalıyız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 11 Haziran tarihi ile başlayan “Toprak Bayramı” Haftasını kutluyor, topraklarımıza sahip çıkacak bilincin gelişmesini diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)