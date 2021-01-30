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Necati Gül yerine Yusuf Bayçelik getirildi

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Tarım Orman-Sen’de görev değişimi yapıldı.

Güncel 30.01.2021, 00:06
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Necati Gül yerine Yusuf Bayçelik getirildi

Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanlığı görevini yıllardır yerine getiren Necati Gül yerini Yusuf Bayçelik’e bıraktı.

Uzun yıllardır Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Necati Gül iş kolu değişikliğinden dolayı yönetim kurulunun kararı ile bayrağı Yusuf Bayçelik’e devretti.

Emeklerinden dolayı Necati Gül’e teşekkür eden Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın Yusuf Bayçelik’e yeni görevinde başarılar diledi. Necati Gül’ün bundan sonra DSİ’de çalışacağı da öğrenildi.

Selim Aydın yaptığı açıklamada; “Türk Tarım Orman -Sen’in kutlu yürüyüşü Yusuf Başkanımız ile sürecektir. Teşkilatımızda emeği geçen bütün dava arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Bugüne kadar başkanlığında görevini layıkıyla yürüten Necati Gül Başkanımıza katkılarından ve teşkilata kazandırdıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Başkanımızın yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah yardımcısı olsun” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

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