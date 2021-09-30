Necati Güccan vefat etti

62 yaşında vefat eden Necati Güccan’ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’de kılınan ikindi namazından sonra Hıdırlık Mezarlığında toprağa verildi.

Feruz Köyü’nden, Köy Hizmetleri’nden emekli ve berber esnafından İsa Güccan ile Çorum Belediyesi çalışanı İsrafil Güccan’ın babası, marangoz esnafından Ünal Sarıoğlu ve Hitit Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi’nin kayınbiraderi olan Necati Güccan’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

