Necati Ceyhan’ı kaybettik

Ayla Ceyhan’ın eşi, Hakan Ceyhan’ın babası, Recai Ceyhan’ın kardeşi olan Necati Ceyhan, İYİ Parti Çorum Teşkilatı kurucularındandı ve İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ayrıca, Çorum Şehir Kulübü Yönetim Kurulu Üyesiydi.

Kentin sevilen ve sayılan şahsiyetlerinden Necati Ceyhan’ın cenazesi, bugün saat 13.30’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirilecek, saat 14.00’de kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.