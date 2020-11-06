Necati Ceyhan’ı kaybettik
Çorum’un tanınmış sanayi esnafından, rulmancı ve petrolcü Necati Ceyhan (58), karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında hayata veda etti.
Güncel 06.11.2020, 10:20 06.11.2020, 11:06
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Ayla Ceyhan’ın eşi, Hakan Ceyhan’ın babası, Recai Ceyhan’ın kardeşi olan Necati Ceyhan, İYİ Parti Çorum Teşkilatı kurucularındandı ve İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ayrıca, Çorum Şehir Kulübü Yönetim Kurulu Üyesiydi.
Kentin sevilen ve sayılan şahsiyetlerinden Necati Ceyhan’ın cenazesi, bugün saat 13.30’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirilecek, saat 14.00’de kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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