Necati Ceyhan toprağa verildi

Ayla Ceyhan’ın eşi, Hakan Ceyhan’ın babası, Recai Ceyhan’ın kardeşi olan Necati Ceyhan, İYİ Parti Çorum Teşkilatı kurucularındandı ve İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Ayrıca, Çorum Şehir Kulübü Yönetim Kurulu Üyesiydi.

Kentin sevilen ve sayılan şahsiyetlerinden Necati Ceyhan’ın cenazesi, saat 14.00’de kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı, MHP eski İl Başkanı İsmail Lek, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, ADD Başkanı Uğur Demirer, geçen dönem Baro Başkanı Altan Akpınar, TSO yöneticileri, esnaf odaları başkan ve yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin yöneticileri ile esnaf, sanayici ve işadamları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.