Necati Bozkurt kalbine yenildi

Alınan bilgiye göre Çorum’un Oğuzlar İlçesi’nden gelme olan ve halen Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Baş Müfettiş olarak görev yapmakta olan 59 yaşındaki Necati Bozkurt geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçmişte Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde de görev yaptığı öğrenilen Necati Bozkurt’un cenazesi bugün memleketi olan ilimiz Oğuzlar İlçesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)