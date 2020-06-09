Çorum’un tanınmış esnaflarından Bobinajcı Necat Başıbüyük hayatını kaybetti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Tülayca Butik Pasta sahibi Tülay Akça ve Cemal Başıbüyük’ün babası, Çorum TSO Üyesi Hattuşa Yapı Denetim Ltd. Şti. sahibi ve TSO 17. Meslek Grubu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Atilla Akça’nın kayınpederi, Necat Başıbüyük vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)